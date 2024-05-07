https://ria.ru/20240507/putin-1944522680.html
Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением
Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году поэтапно вдвое снизить выбросы опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:00
2024-05-07T20:00
2024-05-07T21:44
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году поэтапно вдвое снизить выбросы опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие": поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240401/putin-1937112075.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество
Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением
Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением воздуха