https://ria.ru/20240507/putin-1944522680.html

Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением

Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил снизить выбросы опасных веществ в городах с загрязнением

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году поэтапно вдвое снизить выбросы опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:00

2024-05-07T20:00

2024-05-07T21:44

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году поэтапно вдвое снизить выбросы опасных веществ в городах с высоким уровнем загрязнения воздуха, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие": поэтапное снижение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240401/putin-1937112075.html

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владимир путин, общество