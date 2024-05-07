https://ria.ru/20240507/putin-1944521847.html
Путин включил рост эффективности в ЖКХ в наццели до 2030 года
Путин включил рост эффективности в ЖКХ в наццели до 2030 года - РИА Новости, 07.05.2024
Путин включил рост эффективности в ЖКХ в наццели до 2030 года
Президент России Владимир Путин включил рост эффективности в ЖКХ, промышленном и инфраструктурном строительстве в наццели до 2030 года, следует из подписанного... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:55
2024-05-07T19:55
2024-05-07T21:44
владимир путин
общество
жкх
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин включил рост эффективности в ЖКХ, промышленном и инфраструктурном строительстве в наццели до 2030 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве", - говорится в документе.
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владимир путин, общество, жкх, россия
Владимир Путин, Общество, ЖКХ, Россия
Путин включил рост эффективности в ЖКХ в наццели до 2030 года
Путин включил рост эффективности в ЖКХ и промышленном строительстве в наццели