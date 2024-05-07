Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 07.05.2024 (обновлено: 21:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944518970.html
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза
Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить в два раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:36
2024-05-07T21:42
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917186345_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_95b15540e1ca89aae25d05c7e90b909f.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить в два раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие":.. снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240505/reki-1943952071.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757091348_716:109:3155:1938_1920x0_80_0_0_415f2633f45caab5feb6f06af3b59ada.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза

Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза к 2036 году

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить в два раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие":.. снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал", - говорится в тексте указа.
Расчистка русел рек - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Правительство профинансирует расчистку рек в двух регионах
5 мая, 10:57
 
Владимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала