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Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза
Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить в два раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:36
2024-05-07T19:36
2024-05-07T21:42
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 2036 году снизить в два раза объем неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие":.. снижение к 2036 году в два раза объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в основные водные объекты, сохранение уникальной экологической системы озера Байкал", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, общество
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза
Путин поручил снизить объем неочищенных сточных вод в два раза к 2036 году