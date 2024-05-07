https://ria.ru/20240507/putin-1944518290.html
Путин поручил обезвредить не менее 50 процентов отходов I и II классов
Путин поручил обезвредить не менее 50 процентов отходов I и II классов - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил обезвредить не менее 50 процентов отходов I и II классов
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году обезвредить не менее 50% объема отходов I и II классов опасности, следует из подписанного указа "О национальных... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:33
2024-05-07T19:33
2024-05-07T21:42
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году обезвредить не менее 50% объема отходов I и II классов опасности, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": ... утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, общество
Путин поручил обезвредить не менее 50 процентов отходов I и II классов
Путин поручил обезвредить не менее 50% отходов I и II классов к 2036 году