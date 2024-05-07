https://ria.ru/20240507/putin-1944518290.html

Путин поручил обезвредить не менее 50 процентов отходов I и II классов

Путин поручил обезвредить не менее 50 процентов отходов I и II классов - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил обезвредить не менее 50 процентов отходов I и II классов

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году обезвредить не менее 50% объема отходов I и II классов опасности, следует из подписанного указа "О национальных... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:33

2024-05-07T19:33

2024-05-07T21:42

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944505336_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_83b540673193d39ea8b93f9fef47c49e.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году обезвредить не менее 50% объема отходов I и II классов опасности, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": ... утилизация и обезвреживание к 2036 году не менее чем 50 процентов общего объема отходов I и II классов опасности", - говорится в тексте указа.

https://realty.ria.ru/20240319/otkhody-1934050167.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, общество