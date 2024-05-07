https://ria.ru/20240507/putin-1944516793.html

Путин поручил увеличить число пожилых граждан с долговременным уходом

Путин поручил увеличить число пожилых граждан с долговременным уходом - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил увеличить число пожилых граждан с долговременным уходом

Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году число пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, не менее чем до 500 тысяч... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:26

2024-05-07T19:26

2024-05-07T21:42

общество

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году число пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, не менее чем до 500 тысяч человек, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": ... увеличение к 2030 году численности граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги долговременного ухода, не менее чем до 500 тысяч человек из числа наиболее нуждающихся в таких услугах", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240422/vyplata-1941594973.html

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общество, владимир путин