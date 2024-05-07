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Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в регионах
Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в регионах - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в регионах
Президент РФ Владимир Путин поручил повысить к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости в регионах, где показатель ниже среднероссийского, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:20
2024-05-07T19:20
2024-05-07T21:42
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости в регионах, где показатель ниже среднероссийского, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": обеспечение не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в регионах
Путин поручил повысить суммарный коэффициент рождаемости в регионах к 2030 году
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил повысить к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости в регионах, где показатель ниже среднероссийского, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи": обеспечение не ниже среднероссийских темпов повышения к 2030 году суммарного коэффициента рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых по итогам 2023 года значение такого коэффициента было ниже среднероссийского", - говорится в тексте указа.