https://ria.ru/20240507/putin-1944514637.html
Путин поручил сформировать систему профразвития педагогов всех уровней
Путин поручил сформировать систему профразвития педагогов всех уровней - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил сформировать систему профразвития педагогов всех уровней
Президент России Владимир Путин поручил сформировать в стране к 2030 году систему профессионального развития педагогов всех уровней с ежегодным профессиональным РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:19
2024-05-07T19:19
2024-05-07T21:24
владимир путин
образование
россия
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил сформировать в стране к 2030 году систему профессионального развития педагогов всех уровней с ежегодным профессиональным обучением не менее 10% работников сферы, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности": формирование к 2030 году современной системы профессионального развития педагогических работников ..., предусматривающей ежегодное дополнительное профессиональное образование на основе актуализированных профессиональных стандартов не менее чем 10 процентов педагогических работников", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240229/putin-1930211529.html
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владимир путин, образование, россия, общество
Владимир Путин, Образование, Россия, Общество
Путин поручил сформировать систему профразвития педагогов всех уровней
Путин поручил к 2030 году сформировать систему профразвития педагогов