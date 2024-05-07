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Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету - РИА Новости, 07.05.2024
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19:17 07.05.2024 (обновлено: 21:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944514499.html
Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету
Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету
Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю домохозяйств, имеющих доступ к интернету, до 97% к 2030 году и до 99% к 2036 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:17
2024-05-07T21:42
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю домохозяйств, имеющих доступ к интернету, до 97% к 2030 году и до 99% к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы": ...увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного ... доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ... до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету

Путин поручил увеличить долю домохозяйств с интернетом до 97% к 2030 году

© РИА Новости / Алексей НикольскийВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю домохозяйств, имеющих доступ к интернету, до 97% к 2030 году и до 99% к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы": ...увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного ... доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ... до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году", - говорится в тексте указа.
 
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