https://ria.ru/20240507/putin-1944514499.html

Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету

Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил увеличить долю домохозяйств с доступом к интернету

Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю домохозяйств, имеющих доступ к интернету, до 97% к 2030 году и до 99% к 2036 году, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:17

2024-05-07T19:17

2024-05-07T21:42

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю домохозяйств, имеющих доступ к интернету, до 97% к 2030 году и до 99% к 2036 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы": ...увеличение доли домохозяйств, которым обеспечена возможность качественного ... доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ... до 97 процентов к 2030 году и до 99 процентов к 2036 году", - говорится в тексте указа.

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владимир путин, общество