https://ria.ru/20240507/putin-1944512806.html
Путин поручил благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий
Путин поручил благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий
Президент России Владимир Путин поручил благоустроить не менее чем 30 тыс общественных территорий к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:13
2024-05-07T19:13
2024-05-07T21:41
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил благоустроить не менее чем 30 тыс общественных территорий к 2030 году, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": благоустройство не менее чем 30 тысяч общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240416/moskva-1941850576.html
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владимир путин, общество
Путин поручил благоустроить не менее 30 тысяч общественных территорий
Путин поручил благоустроить не менее 30 тысяч соцтерриторий к 2030 году