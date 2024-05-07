https://ria.ru/20240507/putin-1944512385.html

Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения

Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения

Президент России Владимир Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом при половине отечественных... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:12

2024-05-07T19:12

2024-05-07T20:59

владимир путин

россия

экономика

авиация

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил увеличить авиационную подвижность населения на 50% к 2030 году по сравнению с 2023 годом при половине отечественных самолетов у компаний, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50 процентов по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50 процентов", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240507/putin-1944524718.html

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владимир путин, россия, экономика, авиация