https://ria.ru/20240507/putin-1944511355.html

Путин поручил обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения

Путин поручил обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:09

2024-05-07T19:09

2024-05-07T21:11

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика":.. обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240507/mrot-1944510772.html

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владимир путин, россия, экономика