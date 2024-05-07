https://ria.ru/20240507/putin-1944511355.html
Путин поручил обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения
Путин поручил обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:09
2024-05-07T19:09
2024-05-07T21:11
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить устойчивый рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика":.. обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240507/mrot-1944510772.html
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов населения и пенсионного обеспечения
Путин поручил обеспечить рост доходов населения и уровня пенсионного обеспечения