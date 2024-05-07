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Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки
Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки - РИА Новости, 07.05.2024
Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки
Президент России Владимир Путин своим указом постановил увеличить к 2030 году внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:06
2024-05-07T19:06
2024-05-07T21:41
россия
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом постановил увеличить к 2030 году внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП.Указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство".Среди них - "увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза".
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россия, владимир путин, общество, экономика
Россия, Владимир Путин, Общество, Экономика
Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки
Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки в РФ
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом постановил увеличить к 2030 году внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП.
Указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство".
Среди них - "увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза".