https://ria.ru/20240507/putin-1944510206.html

Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки

Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки - РИА Новости, 07.05.2024

Путин постановил увеличить затраты на исследования и разработки

Президент России Владимир Путин своим указом постановил увеличить к 2030 году внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:06

2024-05-07T19:06

2024-05-07T21:41

россия

владимир путин

общество

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом постановил увеличить к 2030 году внутренние затраты на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП.Указом "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года" установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Технологическое лидерство".Среди них - "увеличение к 2030 году внутренних затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% валового внутреннего продукта, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса на эти цели не менее чем в два раза".

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россия, владимир путин, общество, экономика