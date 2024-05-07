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Путин поручил представить план по достижению наццелей развития России
Путин поручил представить план по достижению наццелей развития России - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил представить план по достижению наццелей развития России
Путин поручил до 31 декабря разработать и представить план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:04
2024-05-07T19:04
2024-05-07T21:41
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Путин поручил до 31 декабря разработать и представить план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин поручил представить план по достижению наццелей развития России
Путин поручил представить план по достижению целей развития России до 2030 года
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Путин поручил до 31 декабря разработать и представить план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в тексте указа.