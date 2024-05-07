https://ria.ru/20240507/putin-1944509265.html

Путин поручил представить план по достижению наццелей развития России

Путин поручил представить план по достижению наццелей развития России - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил представить план по достижению наццелей развития России

Путин поручил до 31 декабря разработать и представить план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:04

2024-05-07T19:04

2024-05-07T21:41

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Путин поручил до 31 декабря разработать и представить план по достижению национальных целей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Разработать и представить на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", - говорится в тексте указа.

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владимир путин, россия, общество