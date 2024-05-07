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Путин поручил создать условия для экотуризма в нацпарках - РИА Новости, 07.05.2024
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Туризм
 
19:01 07.05.2024 (обновлено: 21:41 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944508437.html
Путин поручил создать условия для экотуризма в нацпарках
Путин поручил создать условия для экотуризма в нацпарках - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил создать условия для экотуризма в нацпарках
Президент России Владимир Путин поручил создать условия для экотуризма во всех национальных парках, обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:01
2024-05-07T21:41
туризм
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для экотуризма во всех национальных парках, обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие": сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках", - говорится в документе.
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владимир путин, общество, россия
Туризм, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поручил создать условия для экотуризма в нацпарках

Путин поручил создать условия для экотуризма во всех нацпарках

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил создать условия для экотуризма во всех национальных парках, обеспечить развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Экологическое благополучие": сохранение лесов и биологического разнообразия, устойчивое развитие особо охраняемых природных территорий и создание условий для экологического туризма во всех национальных парках", - говорится в документе.
 
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