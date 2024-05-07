https://ria.ru/20240507/putin-1944499654.html
Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками
Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками - РИА Новости, 07.05.2024
Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарил главе государства книжку... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:39
2024-05-07T18:39
2024-05-07T18:39
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владимир путин
леонид рошаль
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарил главе государства книжку "Мимоходом" со своими философскими зарисовками и стихами про любовь. "Леонид Михайлович, мы же договаривались с вами увидеться, ну вот сегодня день подходящий. Тем более что он у нас всегда рабочий", - сказал Путин во время встречи с Рошалем. "Я вас поздравляю с инаугурацией. Я вам маленький подарочек принес – книжечку. Называется "Мимоходом". Это зарисовки мои такие философские", - сказал Рошаль Путину. Президент ответил: "Пригодится". Рошаль отметил, что в книжке есть и разные стихи про любовь. "Спасибо, Леонид Михайлович", - поблагодарил собеседника президент. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич.
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Подарок Рошаля Путину
Подарок Рошаля Путину
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россия, владимир путин, леонид рошаль
Россия, Владимир Путин, Леонид Рошаль
Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками
Рошаль подарил Путину книгу со своими философскими зарисовками "Мимоходом"
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подарил главе государства книжку "Мимоходом" со своими философскими зарисовками и стихами про любовь.
"Леонид Михайлович, мы же договаривались с вами увидеться, ну вот сегодня день подходящий. Тем более что он у нас всегда рабочий", - сказал Путин во время встречи с Рошалем.
"Я вас поздравляю с инаугурацией. Я вам маленький подарочек принес – книжечку. Называется "Мимоходом". Это зарисовки мои такие философские", - сказал Рошаль Путину.
Президент ответил: "Пригодится".
Рошаль отметил, что в книжке есть и разные стихи про любовь.
"Спасибо, Леонид Михайлович", - поблагодарил собеседника президент.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
сообщил, что Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич.