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Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов - РИА Новости, 07.05.2024
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18:04 07.05.2024 (обновлено: 18:26 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944488124.html
Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов
Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов - РИА Новости, 07.05.2024
Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов
Президент России Владимир Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:04
2024-05-07T18:26
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации. Глава государства тепло поприветствовал Гуревич, обнял и поцеловал ее. Он также помог 91-летней учительнице сесть за стол, придвинул для нее стул. "Как в такую погоду приехали, ничего?" - спросил президент. Гуревич рассказала, что ехала на машине. "Все в порядке?" - поинтересовался Путин. "Да, хорошо", - ответила учительница. Гуревич была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич - автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя". Она присутствовала на церемонии инаугурации в Кремле.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944433101.html
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Встреча Путина со своей школьной учительницей Верой Гуревич
Президент России Владимир Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации. Глава государства тепло поприветствовал Гуревич, обнял и поцеловал ее. Он также помог 91-летней учительнице сесть за стол, придвинул для нее стул.
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общество, россия, владимир путин, ленинград, москва, инаугурация владимира путина — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Ленинград, Москва, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов

Путин при встрече со своей школьной учительницей Гуревич подарил ей цветы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации.
Глава государства тепло поприветствовал Гуревич, обнял и поцеловал ее. Он также помог 91-летней учительнице сесть за стол, придвинул для нее стул.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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"Как в такую погоду приехали, ничего?" - спросил президент. Гуревич рассказала, что ехала на машине.
"Все в порядке?" - поинтересовался Путин. "Да, хорошо", - ответила учительница.
Гуревич была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич - автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя". Она присутствовала на церемонии инаугурации в Кремле.
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