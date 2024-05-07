https://ria.ru/20240507/putin-1944488124.html

Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов

Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов - РИА Новости, 07.05.2024

Путин подарил своей школьной учительнице букет цветов

Президент России Владимир Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:04

2024-05-07T18:04

2024-05-07T18:26

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инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации. Глава государства тепло поприветствовал Гуревич, обнял и поцеловал ее. Он также помог 91-летней учительнице сесть за стол, придвинул для нее стул. "Как в такую погоду приехали, ничего?" - спросил президент. Гуревич рассказала, что ехала на машине. "Все в порядке?" - поинтересовался Путин. "Да, хорошо", - ответила учительница. Гуревич была классным руководителем Путина с пятого по восьмой класс в школе №193 Ленинграда. В 1958 году она окончила немецкое отделение факультета иностранных языков Ленинградского педагогического института имени А.И. Герцена и с того времени работала учителем немецкого языка в средней школе №193 Дзержинского района Ленинграда. Гуревич - автор мемуаров о школьных годах президента "Владимир Путин. Родители. Друзья. Учителя". Она присутствовала на церемонии инаугурации в Кремле.

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944433101.html

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Встреча Путина со своей школьной учительницей Верой Гуревич Президент России Владимир Путин подарил своей школьной учительнице Вере Гуревич букет цветов во время их встречи в Кремле после церемонии инаугурации. Глава государства тепло поприветствовал Гуревич, обнял и поцеловал ее. Он также помог 91-летней учительнице сесть за стол, придвинул для нее стул. 2024-05-07T18:04 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин, ленинград, москва, инаугурация владимира путина — 2024