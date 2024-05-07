https://ria.ru/20240507/putin-1944487223.html

Путин назначил Нуризаде новым послом России в Хорватии

Путин назначил Нуризаде новым послом России в Хорватии - РИА Новости, 07.05.2024

Путин назначил Нуризаде новым послом России в Хорватии

Президент России Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом РФ в Хорватии, он сменил Андрея Нестеренко, соответствующие указы размещены на сайте... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:01

2024-05-07T18:01

2024-05-07T18:03

политика

россия

хорватия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Александра Нуризаде новым послом РФ в Хорватии, он сменил Андрея Нестеренко, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Нуризаде Александра Беюковича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Хорватия", - говорится в документе.Другим указом президент освободил от этих обязанностей Андрея Нестеренко.

https://ria.ru/20240503/posol-1943638022.html

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политика, россия, хорватия