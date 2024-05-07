https://ria.ru/20240507/putin-1944484338.html

Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей

Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей - РИА Новости, 07.05.2024

Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей

Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:49

2024-05-07T17:49

2024-05-07T17:51

россия

леонид рошаль

владимир путин

дмитрий песков

политика

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были среди приглашенных на инаугурацию президента", - сказал он.

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

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Кирилл Волков

россия, леонид рошаль, владимир путин, дмитрий песков, политика, инаугурация владимира путина — 2024