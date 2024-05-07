https://ria.ru/20240507/putin-1944484338.html
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей - РИА Новости, 07.05.2024
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:49
2024-05-07T17:49
2024-05-07T17:51
россия
леонид рошаль
владимир путин
дмитрий песков
политика
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были среди приглашенных на инаугурацию президента", - сказал он.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, леонид рошаль, владимир путин, дмитрий песков, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Леонид Рошаль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
Песков: Путин встретился в Кремле с Рошалем и своей школьной учительницей