Рейтинг@Mail.ru
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 07.05.2024 (обновлено: 17:51 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944484338.html
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей - РИА Новости, 07.05.2024
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:49
2024-05-07T17:51
россия
леонид рошаль
владимир путин
дмитрий песков
политика
инаугурация владимира путина — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944394778_0:267:3074:1996_1920x0_80_0_0_803dc9d6cd6b6a4951e2419930c532d4.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были среди приглашенных на инаугурацию президента", - сказал он.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944394778_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_6257183ea229988c64b665e7c939069e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, леонид рошаль, владимир путин, дмитрий песков, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Леонид Рошаль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей

Песков: Путин встретился в Кремле с Рошалем и своей школьной учительницей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после церемонии инаугурации встретился в Кремле с президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Владимир Путин встретился в Кремле по завершении инаугурации с Леонидом Рошалем, а также со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич. И Рошаль, и Гуревич были среди приглашенных на инаугурацию президента", - сказал он.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции
Вчера, 13:40
 
РоссияЛеонид РошальВладимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала