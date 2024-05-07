https://ria.ru/20240507/putin-1944467229.html
В России нет альтернативы Путину, заявил Кадыров
В России нет альтернативы Путину, заявил Кадыров - РИА Новости, 07.05.2024
В России нет альтернативы Путину, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что в России нет альтернативы действующему президенту страны Владимиру Путину, это сильный лидер,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:51
2024-05-07T16:51
2024-05-07T16:51
политика
россия
владимир путин
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
инаугурация владимира путина — 2024
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ГРОЗНЫЙ, 7 май - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что в России нет альтернативы действующему президенту страны Владимиру Путину, это сильный лидер, которого, как бы ни старались западные СМИ, уважают во всем мире. Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ "После официальной части инаугурации я ответил на несколько вопросов в эфире передачи "60 минут" на канале "Россия 1". Прежде всего поздравил жителей РФ с вступлением в должность президента страны Владимира Путина. Безусловно, в России нет альтернативы Владимиру Владимировичу. Это сильный и мудрый лидер, которого, как бы ни старались западные СМИ, уважают во всем мире!" - написал Кадыров.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Инаугурация Владимира Путина — 2024
В России нет альтернативы Путину, заявил Кадыров
Кадыров назвал Путина сильным лидером, которого уважают во всем мире