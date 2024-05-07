https://ria.ru/20240507/putin-1944465298.html

Глава МИД Сьерра-Леоне поздравил Путина с инаугурацией

Глава МИД Сьерра-Леоне поздравил Путина с инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024

Глава МИД Сьерра-Леоне поздравил Путина с инаугурацией

Глава МИД Сьерра-Леоне Тимоти Кабба поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией и заявил, что рад находиться с визитом в Москве в этот... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:46

2024-05-07T16:46

2024-05-07T16:46

россия

сьерра-леоне

владимир путин

сергей лавров

инаугурация владимира путина — 2024

в мире

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Сьерра-Леоне Тимоти Кабба поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией и заявил, что рад находиться с визитом в Москве в этот исторический день. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Также я хотел бы воспользоваться возможностью и передать мои поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с инаугурацией, с его избранием на очередной срок. Я очень рад тому, что сегодня я нахожусь в России, в этот исторический день, в день проведения инаугурации. Мой визит конечно свидетельство нашего желания укреплять и дальше наши двусторонние связи по всем направлениям", - сказал он в начале встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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россия, сьерра-леоне, владимир путин, сергей лавров, инаугурация владимира путина — 2024, в мире