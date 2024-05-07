Глава МИД Сьерра-Леоне поздравил Путина с инаугурацией
Глава МИД Сьерра-Леоне Кабба поздравил Путина с инаугурацией
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Глава МИД Сьерра-Леоне Тимоти Кабба поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией и заявил, что рад находиться с визитом в Москве в этот исторический день.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
"Также я хотел бы воспользоваться возможностью и передать мои поздравления президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину с инаугурацией, с его избранием на очередной срок. Я очень рад тому, что сегодня я нахожусь в России, в этот исторический день, в день проведения инаугурации. Мой визит конечно свидетельство нашего желания укреплять и дальше наши двусторонние связи по всем направлениям", - сказал он в начале встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.