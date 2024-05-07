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В Британии неожиданно отреагировали на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024
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14:41 07.05.2024 (обновлено: 14:47 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944420890.html
В Британии неожиданно отреагировали на инаугурацию Путина
В Британии неожиданно отреагировали на инаугурацию Путина - РИА Новости, 07.05.2024
В Британии неожиданно отреагировали на инаугурацию Путина
Читатели Daily Mail активно обсуждают инаугурацию президента России Владимира Путина. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:41
2024-05-07T14:47
в мире
россия
украина
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают инаугурацию президента России Владимира Путина."Он стоит на страже своей страны и ее народа, а не чужого кармана, как большинство западных режимов. Готов поспорить, что многие там благоговеют перед Путиным, хотя и не признают этого публично", — написал один из комментаторов. "Проблема Запада в том, что из-за своей неоколониальной чванливости и высокомерия он нажил себе врага в лице России. И теперь он тонет в бессильной ненависти и злобе, наблюдая, как Россия процветает, несмотря на навязанную ей войну. Рост ВВП в России намного выше, чем на Западе. Россия уже является пятой экономикой в мире, и это только начало", — отметил другой. "Британия потерпела поражение. Вся суть этой провокации против России заключалась в смене режима", — поддержал третий."Я надеюсь, что Путин победит на Украине. Меня тошнит от этой "важной" войны, которую нам навязало наше правительство. И зная, что они лгут о Газе, я уверен, что они лгут и об Украине", — поделился мнением еще один из пользователей. "Наше реальное выживание зависит от того, насколько этот человек будет терпим к поджигателям войны на Западе", — заключили читатели. Церемония инаугурации прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
https://ria.ru/20240507/sholts-1944312734.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024

В Британии неожиданно отреагировали на инаугурацию Путина

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИзбранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Избранный президент России Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Читатели Daily Mail активно обсуждают инаугурацию президента России Владимира Путина.
"Он стоит на страже своей страны и ее народа, а не чужого кармана, как большинство западных режимов. Готов поспорить, что многие там благоговеют перед Путиным, хотя и не признают этого публично", — написал один из комментаторов.
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"Проблема Запада в том, что из-за своей неоколониальной чванливости и высокомерия он нажил себе врага в лице России. И теперь он тонет в бессильной ненависти и злобе, наблюдая, как Россия процветает, несмотря на навязанную ей войну. Рост ВВП в России намного выше, чем на Западе. Россия уже является пятой экономикой в мире, и это только начало", — отметил другой.
"Британия потерпела поражение. Вся суть этой провокации против России заключалась в смене режима", — поддержал третий.
"Я надеюсь, что Путин победит на Украине. Меня тошнит от этой "важной" войны, которую нам навязало наше правительство. И зная, что они лгут о Газе, я уверен, что они лгут и об Украине", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Наше реальное выживание зависит от того, насколько этот человек будет терпим к поджигателям войны на Западе", — заключили читатели.
Церемония инаугурации прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх Московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
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