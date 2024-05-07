https://ria.ru/20240507/putin-1944419818.html
Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина
Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина - РИА Новости, 07.05.2024
Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы России и процветания страны под руководством президента РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:38
2024-05-07T14:38
2024-05-07T14:38
политика
россия
владимир путин
дмитрий медведев
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы России и процветания страны под руководством президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза во вторник присутствовал на церемонии инаугурации в Кремле. Путин в этот день принес присягу и официально вступил в должность, ему предстоит руководить страной шесть лет - до 2030 года. Журналисты после торжественной церемонии спросили Медведева о его главных ожиданиях на эти предстоящие годы. "Победы России и процветания нашей страны под руководством президента Путина", - заявил Медведев на вопрос, чего он ждет от следующих шести лет. На просьбу журналистов уточнить, что он ожидает для внешнего курса страны, зампред Совбеза отметил: "преемственности".Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина
Медведев ждет в ближайшие шесть лет процветания России под руководством Путина
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы России и процветания страны под руководством президента РФ Владимира Путина.
Зампред Совбеза во вторник присутствовал на церемонии инаугурации в Кремле. Путин в этот день принес присягу и официально вступил в должность, ему предстоит руководить страной шесть лет - до 2030 года.
Журналисты после торжественной церемонии спросили Медведева о его главных ожиданиях на эти предстоящие годы. "Победы России и процветания нашей страны под руководством президента Путина", - заявил Медведев на вопрос, чего он ждет от следующих шести лет.
На просьбу журналистов уточнить, что он ожидает для внешнего курса страны, зампред Совбеза отметил: "преемственности".