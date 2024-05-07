https://ria.ru/20240507/putin-1944419818.html

Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина

Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина - РИА Новости, 07.05.2024

Медведев выразил надежду на победу России под руководством Путина

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы России и процветания страны под руководством президента РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:38

2024-05-07T14:38

2024-05-07T14:38

политика

россия

владимир путин

дмитрий медведев

инаугурация владимира путина — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941884156_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34fe285a9ceef76187bd773caae4a9a9.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после церемонии инаугурации в Кремле заявил, что ждет победы России и процветания страны под руководством президента РФ Владимира Путина. Зампред Совбеза во вторник присутствовал на церемонии инаугурации в Кремле. Путин в этот день принес присягу и официально вступил в должность, ему предстоит руководить страной шесть лет - до 2030 года. Журналисты после торжественной церемонии спросили Медведева о его главных ожиданиях на эти предстоящие годы. "Победы России и процветания нашей страны под руководством президента Путина", - заявил Медведев на вопрос, чего он ждет от следующих шести лет. На просьбу журналистов уточнить, что он ожидает для внешнего курса страны, зампред Совбеза отметил: "преемственности".Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий медведев, инаугурация владимира путина — 2024