https://ria.ru/20240507/putin-1944415534.html
Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией
Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024
Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией и заявил, что Абу-Даби... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:26
2024-05-07T14:26
2024-05-07T17:01
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инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией и заявил, что Абу-Даби привержен к сотрудничеству с международными партнерами ради всеобщего блага.Церемония инаугурации Путина прошла в Кремле 7 мая."Направляю свои поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его инаугурацией в статусе президента России. ОАЭ привержены взаимодействию с международными партнерами, стремясь к укреплению всеобщего диалога, развитию и сотрудничеству ради всеобщего блага", - говорится в сообщении, опубликованном на странице президента ОАЭ на английском языке в социальной сети X.Также Аль Нахайян опубликовал сообщение в соцсети X на арабском языке, в котором пожелал президенту России успехов в "руководстве страной на пути развития и прогресса", а также выразил надежду на продолжение взаимодействия с Путиным для укрепления стратегического сотрудничества между ОАЭ и Россией."Поздравляю его превосходительство президента Владимира Путина в связи с его вступлением в должность президента Российской Федерации на новый срок и желаю ему успехов в руководстве страной на пути развития и прогресса. Рассчитываю на продолжение совместной работы с ним ради укрепления стратегического сотрудничества между нашими странами и открытию новых горизонтов в наших двусторонних отношениях в интересах наших народов", - отмечается в сообщении. Позднее президент ОАЭ опубликовал это сообщение в переводе на русский язык.Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944385669.html
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в мире, оаэ, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, россия
В мире, ОАЭ, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Россия
Президент ОАЭ поздравил Путина с инаугурацией
Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Путина с инаугурацией
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией и заявил, что Абу-Даби привержен к сотрудничеству с международными партнерами ради всеобщего блага.
Церемония инаугурации Путина прошла в Кремле 7 мая.
"Направляю свои поздравления президенту Владимиру Путину в связи с его инаугурацией в статусе президента России. ОАЭ
привержены взаимодействию с международными партнерами, стремясь к укреплению всеобщего диалога, развитию и сотрудничеству ради всеобщего блага", - говорится в сообщении, опубликованном на странице президента ОАЭ на английском языке в социальной сети X.
Также Аль Нахайян опубликовал сообщение в соцсети X на арабском языке, в котором пожелал президенту России успехов в "руководстве страной на пути развития и прогресса", а также выразил надежду на продолжение взаимодействия с Путиным для укрепления стратегического сотрудничества между ОАЭ и Россией.
"Поздравляю его превосходительство президента Владимира Путина в связи с его вступлением в должность президента Российской Федерации на новый срок и желаю ему успехов в руководстве страной на пути развития и прогресса. Рассчитываю на продолжение совместной работы с ним ради укрепления стратегического сотрудничества между нашими странами и открытию новых горизонтов в наших двусторонних отношениях в интересах наших народов", - отмечается в сообщении. Позднее президент ОАЭ опубликовал это сообщение в переводе на русский язык.
Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем глава государства пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси Кирилл отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Эта церемония стала пятой в политической карьере Владимира Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов.