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Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:19 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944413223.html
Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом
Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом - РИА Новости, 07.05.2024
Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал "историческим моментом" инаугурацию президента РФ Владимира Путина, поздравил россиян и президента,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:19
2024-05-07T14:19
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
владимир путин
денис пушилин
политика
инаугурация владимира путина — 2024
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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал "историческим моментом" инаугурацию президента РФ Владимира Путина, поздравил россиян и президента, отметив, что "благодаря его решению у ДНР есть будущее в составе" РФ. "Сегодняшняя инаугурация – исторический момент для жителей Донбасса: мы впервые голосовали за Президента нашей страны, впервые испытали чувство сопричастности к тому, что определяем судьбу нашего государства", - написал Пушилин. Он подчеркнул, что с именем президента "связано самое важное событие в новейшей истории региона – возвращение домой, в Россию". "Благодаря его решению у Республики есть будущее в составе великой страны. И благодаря ему мы сегодня выходим на новый этап жизни – созидания, стабильности, нацеленности на развитие региона", - отметил Пушилин в тексте поздравления. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, политика, инаугурация владимира путина — 2024
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Денис Пушилин, Политика, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом

Пушилин: благодаря решению Путина у ДНР есть будущее в составе России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал "историческим моментом" инаугурацию президента РФ Владимира Путина, поздравил россиян и президента, отметив, что "благодаря его решению у ДНР есть будущее в составе" РФ.
"Сегодняшняя инаугурация – исторический момент для жителей Донбасса: мы впервые голосовали за Президента нашей страны, впервые испытали чувство сопричастности к тому, что определяем судьбу нашего государства", - написал Пушилин.
Инаугурация президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Вчера, 13:40
Он подчеркнул, что с именем президента "связано самое важное событие в новейшей истории региона – возвращение домой, в Россию". "Благодаря его решению у Республики есть будущее в составе великой страны. И благодаря ему мы сегодня выходим на новый этап жизни – созидания, стабильности, нацеленности на развитие региона", - отметил Пушилин в тексте поздравления.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДенис ПушилинПолитикаИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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