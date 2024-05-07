Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом
Пушилин: благодаря решению Путина у ДНР есть будущее в составе России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал "историческим моментом" инаугурацию президента РФ Владимира Путина, поздравил россиян и президента, отметив, что "благодаря его решению у ДНР есть будущее в составе" РФ.
"Сегодняшняя инаугурация – исторический момент для жителей Донбасса: мы впервые голосовали за Президента нашей страны, впервые испытали чувство сопричастности к тому, что определяем судьбу нашего государства", - написал Пушилин.
Он подчеркнул, что с именем президента "связано самое важное событие в новейшей истории региона – возвращение домой, в Россию". "Благодаря его решению у Республики есть будущее в составе великой страны. И благодаря ему мы сегодня выходим на новый этап жизни – созидания, стабильности, нацеленности на развитие региона", - отметил Пушилин в тексте поздравления.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.