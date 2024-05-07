https://ria.ru/20240507/putin-1944413223.html

Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом

Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом - РИА Новости, 07.05.2024

Пушилин назвал инаугурацию Путина историческим моментом

Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал "историческим моментом" инаугурацию президента РФ Владимира Путина, поздравил россиян и президента,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:19

2024-05-07T14:19

2024-05-07T14:19

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

владимир путин

денис пушилин

политика

инаугурация владимира путина — 2024

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ДОНЕЦК, 7 мая – РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале назвал "историческим моментом" инаугурацию президента РФ Владимира Путина, поздравил россиян и президента, отметив, что "благодаря его решению у ДНР есть будущее в составе" РФ. "Сегодняшняя инаугурация – исторический момент для жителей Донбасса: мы впервые голосовали за Президента нашей страны, впервые испытали чувство сопричастности к тому, что определяем судьбу нашего государства", - написал Пушилин. Он подчеркнул, что с именем президента "связано самое важное событие в новейшей истории региона – возвращение домой, в Россию". "Благодаря его решению у Республики есть будущее в составе великой страны. И благодаря ему мы сегодня выходим на новый этап жизни – созидания, стабильности, нацеленности на развитие региона", - отметил Пушилин в тексте поздравления. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.

https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, донецкая народная республика, владимир путин, денис пушилин, политика, инаугурация владимира путина — 2024