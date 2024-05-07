https://ria.ru/20240507/putin-1944398486.html
Миронов заявил об уверенности, что Путин выполнит все предвыборные обещания
Миронов заявил об уверенности, что Путин выполнит все предвыборные обещания - РИА Новости, 07.05.2024
Миронов заявил об уверенности, что Путин выполнит все предвыборные обещания
Нет никаких сомнений, что президент России Владимир Путин выполнит все, что обещал, заявил лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T13:46
2024-05-07T13:46
2024-05-07T14:41
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сергей миронов
госдума рф
инаугурация владимира путина — 2024
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Нет никаких сомнений, что президент России Владимир Путин выполнит все, что обещал, заявил лидер "Справедливой России - За Правду" Сергей Миронов. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации. "У меня нет никаких сомнений, что все, что обещал, президент выполнит", - сказал Миронов на пресс-подходе в Госдуме после инаугурации. По словам Миронова, россияне должны сплотиться вокруг национального лидера. Он отметил, что гражданам РФ повезло, потому что у них есть стратегическое преимущество в лице президента перед всеми другими странами. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Политика, Россия, Владимир Путин, Сергей Миронов, Госдума РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов заявил об уверенности, что Путин выполнит все предвыборные обещания
Миронов: нет сомнений, что Путин выполнит все, что обещал