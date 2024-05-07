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Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера - РИА Новости, 07.05.2024
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12:56 07.05.2024 (обновлено: 13:08 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944376947.html
Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера
Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера - РИА Новости, 07.05.2024
Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера
Выступление президента России Владимира Путина на инаугурации было речью уверенного в себе лидера, оно очень миролюбивое и последовательное, заявила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:56
2024-05-07T13:08
владимир путин
политика
россия
совет федерации рф
валентина матвиенко
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на инаугурации было речью уверенного в себе лидера, оно очень миролюбивое и последовательное, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Церемония очень торжественная, очень державная в стенах нашего Кремля. Конечно, вызывает такие особые сегодня чувства. Что касается выступления Владимира Владимировича, это было выступление уверенного в себе лидера, понимающего, куда он ведёт страну, что нужно делать, спокойное, уверенное и последовательное. Очень миролюбивое выступление. Он еще раз расставил акценты, что мы готовы и дружим со всеми, кто разделяет наши подходы", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Политика, Россия, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера

Матвиенко назвала речь Путина спокойной, миролюбивой и последовательной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на инаугурации было речью уверенного в себе лидера, оно очень миролюбивое и последовательное, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"Церемония очень торжественная, очень державная в стенах нашего Кремля. Конечно, вызывает такие особые сегодня чувства. Что касается выступления Владимира Владимировича, это было выступление уверенного в себе лидера, понимающего, куда он ведёт страну, что нужно делать, спокойное, уверенное и последовательное. Очень миролюбивое выступление. Он еще раз расставил акценты, что мы готовы и дружим со всеми, кто разделяет наши подходы", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.
Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Владимир ПутинПолитикаРоссияСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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