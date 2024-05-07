https://ria.ru/20240507/putin-1944376947.html

Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера

Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера - РИА Новости, 07.05.2024

Матвиенко охарактеризовала речь Путина как выступление уверенного лидера

Выступление президента России Владимира Путина на инаугурации было речью уверенного в себе лидера, оно очень миролюбивое и последовательное, заявила... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:56

2024-05-07T12:56

2024-05-07T13:08

владимир путин

политика

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на инаугурации было речью уверенного в себе лидера, оно очень миролюбивое и последовательное, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко."Церемония очень торжественная, очень державная в стенах нашего Кремля. Конечно, вызывает такие особые сегодня чувства. Что касается выступления Владимира Владимировича, это было выступление уверенного в себе лидера, понимающего, куда он ведёт страну, что нужно делать, спокойное, уверенное и последовательное. Очень миролюбивое выступление. Он еще раз расставил акценты, что мы готовы и дружим со всеми, кто разделяет наши подходы", - сказала Матвиенко в эфире Первого канала.Церемония инаугурации президента РФ прошла в Кремле. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам Путин набрал 87,28% голосов.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, инаугурация владимира путина — 2024