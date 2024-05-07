https://ria.ru/20240507/putin-1944376596.html
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 07.05.2024
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
Своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил месседж Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений, но при этом... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:55
2024-05-07T12:55
2024-05-07T12:55
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инаугурация владимира путина — 2024
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АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил месседж Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений, но при этом открыта для диалога, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер. Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ. "Владимир Путин выступил на церемонии с очень короткой и ясной речью. Основную часть речи он передал как "послание единения". Он сказал, что Россия переживает трудный период и что в конце этого процесса многонациональный русский народ и Россия станут сильнее", - подчеркнул собеседник агентства. По словам Озера, в глобальном масштабе Путин заявил, что 'Москва открыта для диалога с западным миром, но не примет никаких соглашений, навязанных им силой". "С другой стороны, он заявил, что формируется многополярный мир и РФ продолжит принимать участие в этом процессе. В результате Путин заявил российской общественности, что они будут продолжать бороться за единство и создание более справедливого мира. Нам придется дождаться выступления 9 мая, чтобы дать более подробные комментарии по поводу внешней политики. Речь президента Путина на параде Победы станет платформой, на которой он объявит о более всеобъемлющих и важных решениях", - подчеркнул аналитик. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.
https://ria.ru/20240507/putin-1944367331.html
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в мире, россия, москва, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024
В мире, Россия, Москва, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Путин во время инаугурации сделал послание Западу, заявил турецкий эксперт
Аналитик: Путин сделал послание Западу, что России не навязать соглашений
АНКАРА, 7 мая - РИА Новости. Своей речью на церемонии инаугурации президент России Владимир Путин отправил месседж Западу о том, что Москва не примет навязанных соглашений, но при этом открыта для диалога, заявил РИА Новости турецкий аналитик Энгин Озер.
Владимир Путин официально вступил в должность во вторник. Церемонию инаугурации российского лидера транслировали мировые СМИ.
"Владимир Путин выступил на церемонии с очень короткой и ясной речью. Основную часть речи он передал как "послание единения". Он сказал, что Россия переживает трудный период и что в конце этого процесса многонациональный русский народ и Россия станут сильнее", - подчеркнул собеседник агентства.
По словам Озера, в глобальном масштабе Путин заявил, что 'Москва открыта для диалога с западным миром, но не примет никаких соглашений, навязанных им силой".
"С другой стороны, он заявил, что формируется многополярный мир и РФ продолжит принимать участие в этом процессе. В результате Путин заявил российской общественности, что они будут продолжать бороться за единство и создание более справедливого мира. Нам придется дождаться выступления 9 мая, чтобы дать более подробные комментарии по поводу внешней политики. Речь президента Путина на параде Победы станет платформой, на которой он объявит о более всеобъемлющих и важных решениях", - подчеркнул аналитик.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года.