https://ria.ru/20240507/putin-1944376381.html
Служение России на Путина возложил сам Бог, заявил патриарх Кирилл
Служение России на Путина возложил сам Бог, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.05.2024
Служение России на Путина возложил сам Бог, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации сказал президенту РФ Владимиру Путину, что служение на него... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:54
2024-05-07T12:54
2024-05-07T13:53
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политика
патриарх кирилл (владимир гундяев)
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации сказал президенту РФ Владимиру Путину, что служение на него возложено самим Богом."Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить – может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно. Это дерзновение, сила, должны сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны", – сказал патриарх.Он также благословил президента "до скончания века". "С дерзновением скажу: дай Бог, чтоб конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго успешно совершать служение", – добавил патриарх. Он отметил, что время, когда во главе России стоит православный человек, не стесняющийся своей веры, отмечено "великой милостью Божией".Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240507/putin-1944335029.html
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Благословение Путина патриархом Кириллом
Благословение Путина патриархом Кириллом
2024-05-07T12:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, владимир путин, политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Владимир Путин, Политика, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Инаугурация Владимира Путина — 2024
Служение России на Путина возложил сам Бог, заявил патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл сказал Путину, что служение России на президента возложил Бог
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации сказал президенту РФ Владимиру Путину, что служение на него возложено самим Богом.
"Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить – может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно. Это дерзновение, сила, должны сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны", – сказал патриарх.
Он также благословил президента "до скончания века". "С дерзновением скажу: дай Бог, чтоб конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго успешно совершать служение", – добавил патриарх. Он отметил, что время, когда во главе России стоит православный человек, не стесняющийся своей веры, отмечено "великой милостью Божией".
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.