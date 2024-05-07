https://ria.ru/20240507/putin-1944376381.html

Служение России на Путина возложил сам Бог, заявил патриарх Кирилл

Служение России на Путина возложил сам Бог, заявил патриарх Кирилл - РИА Новости, 07.05.2024

Служение России на Путина возложил сам Бог, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации сказал президенту РФ Владимиру Путину, что служение на него... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:54

2024-05-07T12:54

2024-05-07T13:53

россия

владимир путин

политика

патриарх кирилл (владимир гундяев)

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после благодарственного молебна по случаю инаугурации сказал президенту РФ Владимиру Путину, что служение на него возложено самим Богом."Помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением, потому что иногда требуется такое дерзновение, когда через многое следует переступить – может быть, иногда через то, через что в обычной жизни переступить невозможно. Это дерзновение, сила, должны сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны", – сказал патриарх.Он также благословил президента "до скончания века". "С дерзновением скажу: дай Бог, чтоб конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все для того, чтобы долго успешно совершать служение", – добавил патриарх. Он отметил, что время, когда во главе России стоит православный человек, не стесняющийся своей веры, отмечено "великой милостью Божией".Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина прошла в Кремле 7 мая. Путин после официального вступления в должность принял парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле, затем президент пришел в Благовещенский собор, где патриарх московский и всея Руси отслужил благодарственный молебен по случаю инаугурации.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент набрал 87,28% голосов. Высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет – до 2030 года.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика, патриарх кирилл (владимир гундяев), инаугурация владимира путина — 2024