https://ria.ru/20240507/putin-1944370512.html
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении - РИА Новости, 07.05.2024
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении
Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:38
2024-05-07T12:38
2024-05-07T12:40
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении. "Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", - сказал он в ходе церемонии инаугурации.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении
Путин пообещал вывести на ведущие позиции людей, доказавших верность Отечеству