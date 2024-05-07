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Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении - РИА Новости, 07.05.2024
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12:38 07.05.2024 (обновлено: 12:40 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944370512.html
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении - РИА Новости, 07.05.2024
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении
Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:38
2024-05-07T12:40
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении. "Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", - сказал он в ходе церемонии инаугурации.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении

Путин пообещал вывести на ведущие позиции людей, доказавших верность Отечеству

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Инаугурация президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении.
"Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", - сказал он в ходе церемонии инаугурации.
Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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РоссияВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024Политика
 
 
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