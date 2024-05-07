https://ria.ru/20240507/putin-1944370512.html

Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении

Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении - РИА Новости, 07.05.2024

Путин рассказал, какие люди должны быть на ведущих позициях в госуправлении

Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:38

2024-05-07T12:38

2024-05-07T12:40

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сделает все, чтобы люди, которые делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в госуправлении. "Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, в экономике, во всех сферах", - сказал он в ходе церемонии инаугурации.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика