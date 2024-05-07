https://ria.ru/20240507/putin-1944365174.html

Путин после церемонии инаугурации принимает парад Президентского полка

Путин после церемонии инаугурации принимает парад Президентского полка - РИА Новости, 07.05.2024

Путин после церемонии инаугурации принимает парад Президентского полка

Президент России Владимир Путин после официального вступления в должность принимает парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:24

2024-05-07T12:24

2024-05-07T12:35

инаугурация владимира путина — 2024

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после официального вступления в должность принимает парад Президентского полка на Соборной площади в Кремле."Здравствуйте, товарищи", - сказал Путин. Полк приветствовал президента. "Поздравляю вас с 88-й годовщиной со дня образования полка", - заявил Путин.Участие Президентского полка в церемонии инаугурации является традицией. Военнослужащие полка в этот день выполняют важные представительские функции, сопровождая торжественные мероприятия от начала и до конца.Президентский полк — наиболее известная элитная военная часть, сформированная весной 1936 года как Полк специального назначения. С 1993 года отдельный Кремлевский полк называется Президентским, входит в структуру ФСО и имеет статус подразделения спецслужбы. Ежегодно 7 мая Президентский полк отмечает День части.Как проходила инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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Парад Президентского полка в честь инаугурации Парад Президентского полка в честь инаугурации 2024-05-07T12:24 true PT1M12S

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инаугурация владимира путина — 2024, россия, владимир путин, политика