https://ria.ru/20240507/putin-1944361548.html

Путин отдельно поблагодарил россиян, сражающихся за Отечество

Путин отдельно поблагодарил россиян, сражающихся за Отечество - РИА Новости, 07.05.2024

Путин отдельно поблагодарил россиян, сражающихся за Отечество

Президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил за поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:17

2024-05-07T12:17

2024-05-07T12:20

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

безопасность

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил за поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. "Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку", - сказал Путин в ходе церемонии инаугурации.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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Ольга Фомченкова

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"Хочу поклониться нашим Героям" – Путин поблагодарил бойцов СВО за службу Путин во время своей речи отдельно поблагодарил тех, кто сражается за Отечество. 2024-05-07T12:17 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика, безопасность