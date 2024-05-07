https://ria.ru/20240507/putin-1944361548.html
Путин отдельно поблагодарил россиян, сражающихся за Отечество
Путин отдельно поблагодарил россиян, сражающихся за Отечество - РИА Новости, 07.05.2024
Путин отдельно поблагодарил россиян, сражающихся за Отечество
Президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил за поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:17
2024-05-07T12:17
2024-05-07T12:20
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
безопасность
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отдельно поблагодарил за поддержку всех россиян, кто сражается за Отечество. "Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество. Еще раз благодарю вас за оказанное мне доверие и поддержку", - сказал Путин в ходе церемонии инаугурации.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944361762_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_38e9cd6f4c67686e78f35d6812ddef91.jpg
"Хочу поклониться нашим Героям" – Путин поблагодарил бойцов СВО за службу
Путин во время своей речи отдельно поблагодарил тех, кто сражается за Отечество.
2024-05-07T12:17
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PT0M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика, безопасность
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Безопасность
Путин отдельно поблагодарил россиян, сражающихся за Отечество
Путин поблагодарил за доверие и поддержку всех россиян, сражающихся за Отечество