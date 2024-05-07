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Церемония инаугурации президента России завершилась салютом

Церемония инаугурации президента России завершилась салютом - РИА Новости, 07.05.2024

Церемония инаугурации президента России завершилась салютом

Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, состоявшаяся во вторник, завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:17

2024-05-07T12:17

2024-05-07T12:28

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, состоявшаяся во вторник, завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.Со стороны Кремлевской набережной производится артиллерийский салют из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженными Силами России.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Салют в честь президента России "Вместе - победим": так Путин завершил свою инаугурационную речь, за ней последовал салют под патриотическую песню "Славься". 2024-05-07T12:17 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика