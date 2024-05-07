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Церемония инаугурации президента России завершилась салютом - РИА Новости, 07.05.2024
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12:17 07.05.2024 (обновлено: 12:28 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944361163.html
Церемония инаугурации президента России завершилась салютом
Церемония инаугурации президента России завершилась салютом - РИА Новости, 07.05.2024
Церемония инаугурации президента России завершилась салютом
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, состоявшаяся во вторник, завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:17
2024-05-07T12:28
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, состоявшаяся во вторник, завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.Со стороны Кремлевской набережной производится артиллерийский салют из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженными Силами России.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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Салют в честь президента России
"Вместе - победим": так Путин завершил свою инаугурационную речь, за ней последовал салют под патриотическую песню "Славься".
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Церемония инаугурации президента России завершилась салютом

Церемония инаугурации Путина завершилась салютом из 30 залпов в честь президента

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, состоявшаяся во вторник, завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.
Со стороны Кремлевской набережной производится артиллерийский салют из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженными Силами России.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
РоссияВладимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024Политика
 
 
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