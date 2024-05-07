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Церемония инаугурации президента России завершилась салютом
Церемония инаугурации президента России завершилась салютом - РИА Новости, 07.05.2024
Церемония инаугурации президента России завершилась салютом
Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, состоявшаяся во вторник, завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:17
2024-05-07T12:17
2024-05-07T12:28
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Церемония инаугурации президента России Владимира Путина, состоявшаяся во вторник, завершилась артиллерийским салютом из 30 залпов.Со стороны Кремлевской набережной производится артиллерийский салют из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является верховным главнокомандующим Вооруженными Силами России.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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Салют в честь президента России
"Вместе - победим": так Путин завершил свою инаугурационную речь, за ней последовал салют под патриотическую песню "Славься".
2024-05-07T12:17
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Церемония инаугурации президента России завершилась салютом
Церемония инаугурации Путина завершилась салютом из 30 залпов в честь президента