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Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости, 07.05.2024
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12:15 07.05.2024 (обновлено: 12:21 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944360445.html
Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян
Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости, 07.05.2024
Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян
Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:15
2024-05-07T12:21
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян."Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции", - сказал Путин, выступая на инаугурации.Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосовИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика, россия
Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика, Россия
Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян

Путин: буду делать все что в силах, чтобы оправдать доверие россиян

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян.
«
"Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции", - сказал Путин, выступая на инаугурации.
Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
 
Владимир ПутинИнаугурация Владимира Путина — 2024ПолитикаРоссия
 
 
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