https://ria.ru/20240507/putin-1944360445.html

Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян

Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян - РИА Новости, 07.05.2024

Путин заявил, что будет делать все, чтобы оправдать доверие россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:15

2024-05-07T12:21

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

россия

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что будет делать все что в его силах, чтобы оправдать доверие россиян."Буду делать все необходимое, все, что в моих силах, чтобы оправдать ваше доверие. Используя для этого все полномочия главы государства, которые закреплены в Конституции", - сказал Путин, выступая на инаугурации.Церемония инаугурации проходит в Кремле. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосовИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика, россия