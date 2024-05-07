https://ria.ru/20240507/putin-1944359171.html
Россия не отказывается от диалога с западными странами, заявил Путин
Россия не отказывается от диалога с западными странами, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024
Россия не отказывается от диалога с западными странами, заявил Путин
Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:13
2024-05-07T12:13
2024-05-07T12:19
владимир путин
россия
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру?" - сказал он во время торжественной церемонии инаугурации.
https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360565.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Владимир Путин, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Россия не отказывается от диалога с западными странами, заявил Путин
Путин: Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними