https://ria.ru/20240507/putin-1944359171.html

Россия не отказывается от диалога с западными странами, заявил Путин

Россия не отказывается от диалога с западными странами, заявил Путин - РИА Новости, 07.05.2024

Россия не отказывается от диалога с западными странами, заявил Путин

Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:13

2024-05-07T12:13

2024-05-07T12:19

владимир путин

россия

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну, или же искать путь к сотрудничеству и миру?" - сказал он во время торжественной церемонии инаугурации.

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944360565.html

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владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024