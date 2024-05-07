https://ria.ru/20240507/putin-1944358056.html

Над резиденцией главы государства подняли президентский штандарт

Над резиденцией главы государства подняли президентский штандарт - РИА Новости, 07.05.2024

Над резиденцией главы государства подняли президентский штандарт

Президентский штандарт поднят над резиденцией главы государства в Кремле в день вступления Путина в должность президента РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:11

2024-05-07T12:11

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

россия

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Президентский штандарт поднят над резиденцией главы государства в Кремле в день вступления Путина в должность президента

россия

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2024

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владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, россия