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Над резиденцией главы государства подняли президентский штандарт
Над резиденцией главы государства подняли президентский штандарт - РИА Новости, 07.05.2024
Над резиденцией главы государства подняли президентский штандарт
Президентский штандарт поднят над резиденцией главы государства в Кремле в день вступления Путина в должность президента РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:11
2024-05-07T12:11
2024-05-07T12:11
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
россия
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Президентский штандарт поднят над резиденцией главы государства в Кремле в день вступления Путина в должность президента
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владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, россия
Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Россия
Над резиденцией главы государства подняли президентский штандарт
Над резиденцией главы государства в Кремле подняли президентский штандарт