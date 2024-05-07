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Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян - РИА Новости, 07.05.2024
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12:09 07.05.2024 (обновлено: 12:13 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/putin-1944357145.html
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян - РИА Новости, 07.05.2024
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян
Президент РФ Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны во время вступления в должность президента. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:09
2024-05-07T12:13
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны во время вступления в должность президента.“Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной”, - сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян

Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны

Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Инаугурация президента РФ Владимира Путина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны во время вступления в должность президента.
“Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной”, - сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.
Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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