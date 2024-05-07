https://ria.ru/20240507/putin-1944357145.html

Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян

Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян - РИА Новости, 07.05.2024

Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян

Президент РФ Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны во время вступления в должность президента. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:09

2024-05-07T12:09

2024-05-07T12:13

россия

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

политика

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны во время вступления в должность президента.“Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной”, - сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика