https://ria.ru/20240507/putin-1944357145.html
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян - РИА Новости, 07.05.2024
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян
Президент РФ Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны во время вступления в должность президента. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:09
2024-05-07T12:09
2024-05-07T12:13
россия
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
политика
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны во время вступления в должность президента.“Уважаемые граждане России, дамы и господа, дорогие друзья, в эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной”, - сказал Путин во время торжественной церемонии инаугурации.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, политика
Россия, Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Политика
Путин в инаугурационной речи поблагодарил россиян
Путин сердечно поблагодарил граждан России во всех регионах страны