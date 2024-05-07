https://ria.ru/20240507/putin-1944352001.html
Путин поехал на инаугурацию на лимузине Aurus Senat
Путин поехал на инаугурацию на лимузине Aurus Senat - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поехал на инаугурацию на лимузине Aurus Senat
Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat, кадры кортежа главы государства показали на телеканале... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:57
2024-05-07T11:57
2024-05-07T12:11
владимир путин
инаугурация владимира путина — 2024
россия
aurus
авто
елабуга
денис мантуров
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на обновленном лимузине Aurus Senat, кадры кортежа главы государства показали на телеканале "Россия 24".Церемония инаугурации проходит в Кремле.В начале апреля вице-премьер - глава Минпромтога РФ Денис Мантуров сообщил журналистам о том, что рестайлинговая версия люксового автомобиля Aurus Senat будет представлена на инаугурации. В прошлом году Мантуров говорил, что производство обновленной версии Aurus Senat намечено на май 2024 года на заводе в Елабуге.Главные изменения затронули внешний облик автомобиля, который, по словам гендиректора ФГУП "НАМИ" Федора Назарова, стал "современным, модным и дерзким". Разработчики поменяли переднюю часть автомобиля: изменилась передняя оптика, решетка, бампер, капот, крылья. При этом отмечалось, что и внутри новинка способна удивить.Работа над рестайлинговой версией Aurus Сенат велась совместно с Гаражом особого назначения (ГОН), в том числе, непосредственно с президентскими водителями.Следующие новые версии люксового автомобиля Aurus, по словам Мантурова, появятся в 2026 и 2030 годахAurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы "Соллерс" и фонда Tawazun из ОАЭ. Акционеры Aurus - ФГУП "НАМИ" (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.Инаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20240507/putin-1944346624.html
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Кадры с обновленным Aurus, на котором Путин отправился на инаугурацию
Кадры с обновленным Aurus, на котором Путин отправился на инаугурацию
2024-05-07T11:57
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владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024, россия, aurus, авто, елабуга, денис мантуров, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
Владимир Путин, Инаугурация Владимира Путина — 2024, Россия, Aurus, Авто, Елабуга, Денис Мантуров, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"
Путин поехал на инаугурацию на лимузине Aurus Senat
Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat