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В Кремле началась церемония инаугурации президента
В Кремле началась церемония инаугурации президента - РИА Новости, 07.05.2024
В Кремле началась церемония инаугурации президента
Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:48
2024-05-07T11:48
2024-05-07T11:51
политика
владимир путин
россия
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Кремле. Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.
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РИА Новости
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политика, владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024
Политика, Владимир Путин, Россия, Инаугурация Владимира Путина — 2024
В Кремле началась церемония инаугурации президента
Церемония инаугурации Путина началась в Кремле
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Кремле.
Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства.
Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.