https://ria.ru/20240507/putin-1944348220.html

В Кремле началась церемония инаугурации президента

В Кремле началась церемония инаугурации президента - РИА Новости, 07.05.2024

В Кремле началась церемония инаугурации президента

Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Кремле. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:48

2024-05-07T11:48

2024-05-07T11:51

политика

владимир путин

россия

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина началась в Кремле. Церемония началась с торжественного внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и знака президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца. Когда Путин принесет присягу, дубликат штандарта вновь поднимут под рабочей Кремлевской резиденцией главы государства. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, Путин набрал 87,28% голосов.

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2024

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политика, владимир путин, россия, инаугурация владимира путина — 2024