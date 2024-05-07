https://ria.ru/20240507/putin-1944343067.html

Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией

Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024

Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Известиям", что пока не спрашивал, в каком настроении Владимир Путин перед инаугурацией. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:41

2024-05-07T11:41

2024-05-07T11:41

россия

политика

владимир путин

дмитрий песков

инаугурация владимира путина — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944317448_0:125:2895:1753_1920x0_80_0_0_d10616f9350cf21260fbd33640c89a4e.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Известиям", что пока не спрашивал, в каком настроении Владимир Путин перед инаугурацией. "Пока не знаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как настроение президента перед инаугурацией. Пресс-секретарь отметил, что пока не спрашивал. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024