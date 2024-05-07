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Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024
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11:41 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944343067.html
Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией
Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией - РИА Новости, 07.05.2024
Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Известиям", что пока не спрашивал, в каком настроении Владимир Путин перед инаугурацией. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T11:41
2024-05-07T11:41
россия
политика
владимир путин
дмитрий песков
инаугурация владимира путина — 2024
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Известиям", что пока не спрашивал, в каком настроении Владимир Путин перед инаугурацией. "Пока не знаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как настроение президента перед инаугурацией. Пресс-секретарь отметил, что пока не спрашивал. Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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россия, политика, владимир путин, дмитрий песков, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Политика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Инаугурация Владимира Путина — 2024
Песков не ответил на вопрос о настроении Путина перед инаугурацией

Песков заявил, что еще не спрашивал у Путина о настроении перед инаугурацией

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкИзбранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 2018 год
Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 2018 год - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 2018 год. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил "Известиям", что пока не спрашивал, в каком настроении Владимир Путин перед инаугурацией.
"Пока не знаю", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как настроение президента перед инаугурацией. Пресс-секретарь отметил, что пока не спрашивал.
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
 
РоссияПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
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