Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции
В Кремле состоялась пятая инаугурация Путина
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Хотя церемония заранее прописана до мельчайших деталей, на этот раз были особенности. О том, как все происходило, — в репортаже РИА Новости.
Подготовка
Первые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов. Покидали автобусы быстро. Не только из-за холода: хотели занять места в первых рядах.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИнаугурация президента России Владимира Путина
Инаугурация президента России Владимира Путина
Впрочем, для некоторых были и отдельные зоны. Например, для представителей зарубежных посольств. В том числе и недружественных стран — хотя там многие бойкотировали инаугурацию. Однако, например, французский посол все же получил добро из Парижа. А немецкое издание Spiegel сообщило о расколе в Европе по поводу присутствия своих дипломатов на церемонии.
Но, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, инаугурация — в первую очередь для россиян. А зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.
На церемонии обязательно присутствуют члены кабмина, который сегодня сложит полномочия, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, другие представители власти, общественные и религиозные деятели. Были и звезды эстрады. Предварительно все прошли ПЦР-тестирование.
Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.
На церемонию впервые пригласили ребенка — девятилетнюю Раисат Акипову из Дагестана. В 2023-м ей не удалось встретиться с Путиным во время президентского визита в Дербент, и она очень расстроилась. В ответ глава государства провел ей экскурсию по Кремлю. Позвали и детей погибших героев СВО.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
Заместитель председателя Государственной думы России Ирина Яровая перед церемонией инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
Всего — почти 2600 гостей. Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку. В день инаугурации эта марка поступила в продажу: любой желающий может приобрести ее за 29 рублей.
Новый лимузин и мотоциклы
Гости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.
© POOL | Перейти в медиабанкПервый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и гимнастки Дина и Арина Аверины перед церемонией инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
© POOL
Первый заместитель начальника ЦСКА Светлана Хоркина и гимнастки Дина и Арина Аверины перед церемонией инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
Основное место действия — Андреевский зал, где уже закончилась репетиция оркестра. Не обошлось и без "нюансов" — о них предупреждал Песков. Специально для церемонии подготовили обновленный экземпляр Конституции — с учетом поправок, принятых в результате плебисцита 2020-го.
За пятнадцать минут до полудня появились солдаты Президентского полка. Они поместили на трибуну экземпляр основного закона России и Знак президента — по правую и левую руку соответственно. После этого туда поднялись председатели обеих палат Федерального собрания и Конституционного суда.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСолдат Президентского полка вносит специальный экземпляр Конституции на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
Солдат Президентского полка вносит специальный экземпляр Конституции на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
Затем из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Андреевский зал БКД направился и Владимир Путин. Ему предстояла недолгая поездка в кортеже. Для него в этом году оборудовали обновленную модель российского лимузина Aurus. Впервые в кортеже были и электрические мотоциклы той же марки.
Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat
Путин поехал на инаугурацию на обновленном лимузине Aurus Senat
"Обращение к каждому"
Ровно в 12:00 Путин вошел в Георгиевский зал. Его встретили аплодисментами. С некоторыми гостями, например с руководителем НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем, поздоровался лично.
На трибуне он произнес присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".
© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкИзбранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Избранный президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Кремле
Глава Конституционного суда объявил, что Путин вступил в должность президента России. Прозвучал государственный гимн. Над куполом президентской резиденции в Кремле поднялся штандарт главы государства.
Затем Путин взял слово. Он поблагодарил всех россиян, тех, кто сейчас сражается за Отечество, новые регионы, которым удалось отстоять свой исторический выбор. Напомнил, что мы готовы к диалогу с Западом, но выбор — за теми странами. Россия же совместно с партнерами продолжит курс на создание нового многополярного мира.
Президент повторил и то, что говорил в послании Федеральному собранию: герои нашего времени, участники СВО должны играть самую важную роль в жизни страны, занимать высокие посты. Он пообещал сделать все, чтобы россияне, делом доказавшие верность родине, выходили на ведущие позиции в политике и экономике.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСолдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
Солдаты Президентского полка вносят государственный флаг на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
"Сегодня мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей", — подчеркнул Путин. Наши предки добились триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. И сейчас Россия уверенно смотрит вперед. "Вместе победим!" — заключил президент.
После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.
Следующая часть мероприятия, пожалуй, наиболее личная. В Благовещенском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен и благословил президента "на служение Отечеству".
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСолдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и Знак президента на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
Солдаты Президентского полка внесли специальный экземпляр Конституции и Знак президента на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Кремле
А после Путин встретился в Кремле с Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Но и на этом дела, видимо, не закончились. Как сообщил Песков, главе государства предстоит внести в Госдуму кандидатуру нового председателя правительства.