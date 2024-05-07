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Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции

Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции - РИА Новости, 07.05.2024

Инаугурация Путина. Что осталось за кадрами трансляции

В Москве состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Хотя церемония заранее прописана до мельчайших деталей, на этот раз были особенности. О том, как все... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T13:40

2024-05-07T13:40

2024-05-07T18:08

владимир путин

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Москве состоялась пятая инаугурация Владимира Путина. Хотя церемония заранее прописана до мельчайших деталей, на этот раз были особенности. О том, как все происходило, — в репортаже РИА Новости.ПодготовкаПервые гости прибыли в Большой Кремлевский дворец еще за несколько часов. Покидали автобусы быстро. Не только из-за холода: хотели занять места в первых рядах.Впрочем, для некоторых были и отдельные зоны. Например, для представителей зарубежных посольств. В том числе и недружественных стран — хотя там многие бойкотировали инаугурацию. Однако, например, французский посол все же получил добро из Парижа. А немецкое издание Spiegel сообщило о расколе в Европе по поводу присутствия своих дипломатов на церемонии.Но, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, инаугурация — в первую очередь для россиян. А зарубежные СМИ не могли проигнорировать событие: прямые трансляции вели на весь мир.На церемонии обязательно присутствуют члены кабмина, который сегодня сложит полномочия, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, другие представители власти, общественные и религиозные деятели. Были и звезды эстрады. Предварительно все прошли ПЦР-тестирование. Также в Кремль приехали участники СВО и родственники тех, кто сейчас находится на фронте.На церемонию впервые пригласили ребенка — девятилетнюю Раисат Акипову из Дагестана. В 2023-м ей не удалось встретиться с Путиным во время президентского визита в Дербент, и она очень расстроилась. В ответ глава государства провел ей экскурсию по Кремлю. Позвали и детей погибших героев СВО.Всего — почти 2600 гостей. Многие заранее получили сувениры: с именным приглашением высылали памятную серебряную монету и почтовую марку. В день инаугурации эта марка поступила в продажу: любой желающий может приобрести ее за 29 рублей.Новый лимузин и мотоциклыГости осматривали Георгиевский и Александровский залы, через которые предстояло пройти президенту. Им все же разрешили делать селфи и записывать видео — но только до начала церемонии.Основное место действия — Андреевский зал, где уже закончилась репетиция оркестра. Не обошлось и без "нюансов" — о них предупреждал Песков. Специально для церемонии подготовили обновленный экземпляр Конституции — с учетом поправок, принятых в результате плебисцита 2020-го.За пятнадцать минут до полудня появились солдаты Президентского полка. Они поместили на трибуну экземпляр основного закона России и Знак президента — по правую и левую руку соответственно. После этого туда поднялись председатели обеих палат Федерального собрания и Конституционного суда.Затем из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля в Андреевский зал БКД направился и Владимир Путин. Ему предстояла недолгая поездка в кортеже. Для него в этом году оборудовали обновленную модель российского лимузина Aurus. Впервые в кортеже были и электрические мотоциклы той же марки."Обращение к каждому"Ровно в 12:00 Путин вошел в Георгиевский зал. Его встретили аплодисментами. С некоторыми гостями, например с руководителем НИИ детской хирургии Леонидом Рошалем, поздоровался лично.На трибуне он произнес присягу: "Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".Глава Конституционного суда объявил, что Путин вступил в должность президента России. Прозвучал государственный гимн. Над куполом президентской резиденции в Кремле поднялся штандарт главы государства.Затем Путин взял слово. Он поблагодарил всех россиян, тех, кто сейчас сражается за Отечество, новые регионы, которым удалось отстоять свой исторический выбор. Напомнил, что мы готовы к диалогу с Западом, но выбор — за теми странами. Россия же совместно с партнерами продолжит курс на создание нового многополярного мира.Президент повторил и то, что говорил в послании Федеральному собранию: герои нашего времени, участники СВО должны играть самую важную роль в жизни страны, занимать высокие посты. Он пообещал сделать все, чтобы россияне, делом доказавшие верность родине, выходили на ведущие позиции в политике и экономике."Сегодня мы держим ответ перед нашей тысячелетней историей", — подчеркнул Путин. Наши предки добились триумфов, которые вдохновляют нас и сегодня. И сейчас Россия уверенно смотрит вперед. "Вместе победим!" — заключил президент.После традиционного залпа из артиллерийских орудий Путин на Соборной площади принял парад: 7 мая — День Президентского полка.Следующая часть мероприятия, пожалуй, наиболее личная. В Благовещенском соборе патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен и благословил президента "на служение Отечеству". А после Путин встретился в Кремле с Леонидом Рошалем и своей школьной учительницей Верой Гуревич. Но и на этом дела, видимо, не закончились. Как сообщил Песков, главе государства предстоит внести в Госдуму кандидатуру нового председателя правительства.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, инаугурация владимира путина — 2024