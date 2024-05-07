Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:41 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/putin-1944313255.html
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком - РИА Новости, 07.05.2024
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком
Владимир Путин является неудобным для коллективного Запада государственным и политическим лидером, так как с ним Россия ведется самостоятельную политику, с... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:41
2024-05-07T10:41
россия
великобритания
владимир путин
михаил шеремет
госдума рф
инаугурация владимира путина — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e6b38a9da050082621a50fab2a36d9c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Владимир Путин является неудобным для коллективного Запада государственным и политическим лидером, так как с ним Россия ведется самостоятельную политику, с которой вынужден считаться весь мир, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД сообщило, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Британии скалозубством. "Владимир Путин - очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир. Он строит диалог с другими странами на чуждых Западу принципах уважения и справедливости", - сказал Шеремет. По его словам, в рядах "коварного Запада" царят панические настроения, так как все их грандиозные планы и блицкриги в надежде ослабить Россию и лишить ее главного преимущества - независимости в принятии ею любых решений - "рассыпались в труху". Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841570483_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_37a341357fd567801cf0a4ce30485d7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, великобритания, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024
Россия, Великобритания, Владимир Путин, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Инаугурация Владимира Путина — 2024
В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком

Депутат Шеремет назвал Путина неудобным для Запада политическим лидером

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Владимир Путин является неудобным для коллективного Запада государственным и политическим лидером, так как с ним Россия ведется самостоятельную политику, с которой вынужден считаться весь мир, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД сообщило, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Британии скалозубством.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин определил свою главную задачу на новый срок
08:00
"Владимир Путин - очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир. Он строит диалог с другими странами на чуждых Западу принципах уважения и справедливости", - сказал Шеремет.
По его словам, в рядах "коварного Запада" царят панические настроения, так как все их грандиозные планы и блицкриги в надежде ослабить Россию и лишить ее главного преимущества - независимости в принятии ею любых решений - "рассыпались в труху".
Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
 
РоссияВеликобританияВладимир ПутинМихаил ШереметГосдума РФИнаугурация Владимира Путина — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала