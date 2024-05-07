https://ria.ru/20240507/putin-1944313255.html

В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком

В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком - РИА Новости, 07.05.2024

В Госдуме назвали Путина неудобным для Запада политиком

Владимир Путин является неудобным для коллективного Запада государственным и политическим лидером, так как с ним Россия ведется самостоятельную политику, с... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:41

2024-05-07T10:41

2024-05-07T10:41

россия

великобритания

владимир путин

михаил шеремет

госдума рф

инаугурация владимира путина — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Владимир Путин является неудобным для коллективного Запада государственным и политическим лидером, так как с ним Россия ведется самостоятельную политику, с которой вынужден считаться весь мир, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителя британского МИД сообщило, что Великобритания не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Британии скалозубством. "Владимир Путин - очень неудобный для коллективного Запада политик и государственный лидер, так как с ним Россия ведет самостоятельную, суверенную и самодостаточную политику, с которой вынужден считаться весь мир. Он строит диалог с другими странами на чуждых Западу принципах уважения и справедливости", - сказал Шеремет. По его словам, в рядах "коварного Запада" царят панические настроения, так как все их грандиозные планы и блицкриги в надежде ослабить Россию и лишить ее главного преимущества - независимости в принятии ею любых решений - "рассыпались в труху". Церемония инаугурации президента РФ Владимира Путина запланирована в Кремле 7 мая на 12.00. Это пятая церемония инаугурации в политической карьере Путина, высший выборный пост ему предстоит занимать следующие шесть лет - до 2030 года. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта, по их итогам действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, великобритания, владимир путин, михаил шеремет, госдума рф, инаугурация владимира путина — 2024