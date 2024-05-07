https://ria.ru/20240507/putin-1944305284.html
В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз
В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз - РИА Новости, 07.05.2024
В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз
Между членами Евросоюза произошел раскол из-за разногласий в вопросе присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина, передает Spiegel. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:00
2024-05-07T10:00
2024-05-07T11:45
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Между членами Евросоюза произошел раскол из-за разногласий в вопросе присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина, передает Spiegel."В настоящее время в ЕС наметились существенные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления президента России", — пишет издание.Так, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связи с Россией. Германия же, напротив, считает участие в ней неуместным.Официальный представитель Европейского союза в Москве не будет присутствовать на мероприятии, заявили накануне в Брюсселе. Великобритания также не намерена направлять своего представителя на инаугурацию президента России.Церемония пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.
https://ria.ru/20240507/putin-1944149454.html
https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944301173.html
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в мире, россия, германия, франция, владимир путин, евросоюз
В мире, Россия, Германия, Франция, Владимир Путин, Евросоюз
В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз
Spiegel сообщил о расколе в ЕС из-за разногласий по участию в инаугурации Путина