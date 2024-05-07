https://ria.ru/20240507/putin-1944305284.html

В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз

В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз - РИА Новости, 07.05.2024

В Германии раскрыли, как Путин расколол Евросоюз

Между членами Евросоюза произошел раскол из-за разногласий в вопросе присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина, передает Spiegel. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:00

2024-05-07T10:00

2024-05-07T11:45

в мире

россия

германия

франция

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/05/1943940954_0:0:2827:1591_1920x0_80_0_0_b090b8fd7e0b8d446a2d55819df685f9.jpg

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Между членами Евросоюза произошел раскол из-за разногласий в вопросе присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина, передает Spiegel."В настоящее время в ЕС наметились существенные разногласия по поводу того, как правильно относиться к приглашениям на церемонию, знаменующую начало пятого срока правления президента России", — пишет издание.Так, Франция, Венгрия и Словакия хотят отправить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить связи с Россией. Германия же, напротив, считает участие в ней неуместным.Официальный представитель Европейского союза в Москве не будет присутствовать на мероприятии, заявили накануне в Брюсселе. Великобритания также не намерена направлять своего представителя на инаугурацию президента России.Церемония пройдет в Кремле 7 мая, начало запланировано на 12.00 мск.

https://ria.ru/20240507/putin-1944149454.html

https://ria.ru/20240507/inauguratsiya-1944301173.html

россия

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, франция, владимир путин, евросоюз