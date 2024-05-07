https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

Путин определил свою главную задачу на новый срок

Путин определил свою главную задачу на новый срок - РИА Новости, 07.05.2024

Путин определил свою главную задачу на новый срок

Сегодня Владимир Путин вступает в должность президента в пятый раз, но это не просто очередная инаугурация. Торжественная церемония в Кремле проходит в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:01

россия

владимир путин

украина

аналитика

белгородская область

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Сегодня Владимир Путин вступает в должность президента в пятый раз, но это не просто очередная инаугурация. Торжественная церемония в Кремле проходит в судьбоносный, исторический момент нашей истории — и по степени сложности и масштабности стоящих перед президентом и народом вызовов и задач его можно сравнить только с периодом первой путинской инаугурации 24 года назад.И дело даже не в том, что, как и тогда, боевые действия идут на нашей территории и, как и тогда, проводятся теракты (из последнего — в Белгородской области погибло семь человек, а ведь есть еще и постоянные угрозы повторить теракты на Крымском мосту).Тогда, в 2000-м, речь шла ни больше ни меньше как о сохранении России — вопрос стоял в том, какую дорогу мы выберем, каким путем пойдем: продолжения укрепления власти олигархата, постепенной дезинтеграции и развала уже не только большой России, но и Российской Федерации или смены самих принципов управления государством и формирования элиты. Путин пошел вторым путем — и вытащил страну с края обрыва. Не потому что он какой-то Геракл, а потому что ставил интересы народа и страны на первое место, а сам народ хотел и ждал именно такого руководителя. Не какого-то "Штирлица", а человека, поклявшегося служить своему народу — и не предавшего, не нарушившего клятву, не ставшего марионеткой в чужих руках, не сошедшего с ума от тяжести и искушений власти, хладнокровного и действительно любящего свою Родину.За прошедшие четверть века Путин полностью доказал свою профпригодность для поста президента — став бесспорным и безальтернативным национальным лидером. Безальтернативным не из-за несуществующей диктатуры, а по причине того, что сам народ считает его таковым. При этом никакого культа личности, никакого головокружения от успехов у президента нет — он остался нормальным русским мужиком, человеком, способным адекватно оценивать и себя самого, и свое окружение, и ситуацию в мире. Это не означает, что у Путина все получалось и получается так, как хочется ему и народу, но это означает, что он меняется, не отказываясь при этом от своих принципов и целей, от своего мировоззрения. Путин — не революционер, но изменения, которые при нем и благодаря ему происходят, без всякой натяжки можно назвать революционными.И речь тут не о международной ситуации, хотя по ней это наглядно видно. Сама Россия серьезнейшим образом изменилась при Путине, однако самые главные изменения ей еще предстоят. После февраля 2022-го началась новая эпоха — обретения реального национального суверенитета, самостоятельности национального мышления и управления. Конфликт с Западом из-за Украины развернул русский корабль так, как это давно уже нужно было сделать, так, как его уже начал в 2012-м и 2014-м разворачивать Путин, но теперь разворот пошел куда быстрее и определеннее.Это не разворот на Восток и Юг — это разворот к самим себе, к своему историческому и духовному опыту, к осознанию и обретению своей традиции, к своему пути. Этого разворота не выдержала, не принимала, не хотела, сопротивлялась ему немалая часть "элиты" — кто-то просто сбежал (выпрыгнул за борт), кто-то залег на дно (притаился в трюме), надеясь переждать бурю и дождаться возвращения на прежний, западный курс, а кто-то просто скрестил пальцы и изображает верность новому курсу. Но возвращения не будет, а двурушничество не поможет — наш корабль будет идти вперед по новому курсу, несмотря ни на какие бури, угрозы и проклятия. Еще многих, ненастоящих и не осознавших масштаб изменений, волна смоет с высот на палубе, казавшихся им командными. И их заменят те, кто действительно готов служить общему делу.В предстоящие годы перед Владимиром Путиным стоят огромные задачи — геополитические, военные, кадровые. Но именно вопрос формирования нового управленческого слоя станет для него ключевым — потому что передать, доверить Россию он может только тем, кто ее любит и знает, является ее частью и хочет работать на ее укрепление и самостоятельность, т. е. самодержавность. Тем, кто, как и он, действительно осознает, что власть — это не привилегия, не "доходное место", а своего рода послушание. Что служба народу и России — это не казенная формулировка, а суть и смысл деятельности служивого человека, от рядового столоначальника до президента.

https://ria.ru/20240503/vozvraschenie-1943514204.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

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россия, владимир путин, украина, аналитика, белгородская область