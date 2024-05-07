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В Белоруссии начали внезапную проверку носителей ядерного оружия

В Белоруссии начали внезапную проверку носителей ядерного оружия - РИА Новости, 07.05.2024

В Белоруссии начали внезапную проверку носителей ядерного оружия

В Белоруссии началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия, заявило Минобороны республики в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:42

2024-05-07T15:42

2024-05-07T18:41

белоруссия

в мире

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МИНСК, 7 мая — РИА Новости. В Белоруссии началась внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия, заявило Минобороны республики в Telegram-канале."В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь в вооруженных силах проводится внезапная проверка средств — носителей нестратегического ядерного оружия", — говорится в сообщении.Президент Александр Лукашенко, со своей стороны, заявил, что проверка носит оборонительный характер. По его словам, военные отработают вопросы нанесения ракетных ударов для отражения вероятного нападения на Белоруссию."Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет", — сказал он, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Победы.Как уточнил глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, в готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. "Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Главнокомандующим. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", — отметил министр.Начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич рассказал, что в рамках проверки часть сил и средств авиации перебазировали на запасной аэродром. К отработке подготовки к применению нестратегического ядерного оружия военнослужащие приступят после перебазирования технического состава.По словам Гулевича, экипажи успешно выполнили задачи по перелету, командование проконтролирует, как пройдут остальные мероприятия.Госсекретарь Cовбеза Белоруссии Александр Вольфович подчеркнул, что проверка синхронизирована с учениями по отработке применения нестратегического ядерного оружия, о которых объявило накануне российское Минобороны. "В ходе данной проверки предусматривается осуществить контроль навыков наших подразделений по подаче спецбоеприпасов в воинские части, загрузке их на пусковые установки и подвески на штурмовики", — сказал госсекретарь Совбеза.Он назвал внезапные проверки, которые проводятся в условиях, максимально приближенных к реальной боевой обстановке, самым действенным способом совершенствовать вопросы боевой готовности вооруженных сил. В начале 2023 года Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Как заявлял Владимир Путин, это не нарушает никакие международные обязательства.Несколько месяцев спустя Вооруженным силам Белоруссии поставили оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении. Кроме того, часть белорусских самолетов штурмовой авиации переоборудовали под ядерные средства поражения. А в мае Лукашенко объявил о начале перемещения ядерных боеприпасов из России на территорию республики.

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