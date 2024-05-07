https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html

В Париже применили слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции

В Париже применили слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции - РИА Новости, 07.05.2024

В Париже применили слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции

Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции, организованной студентами около университета Сорбонна в Париже, сообщил корреспондент РИА... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:46

2024-05-07T21:46

2024-05-07T23:17

в мире

париж

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

франция

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ПАРИЖ, 7 мая — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции, организованной студентами около университета Сорбонна в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости.Вскоре после начала манифестации ее участников стали окружать силовики. Полицейские в несколько рядов в полной экипировке наступали на группу протестующих, пытаясь вытеснить их с ведущей к университету улицы.Начались стычки участников акции с полицией, после чего она применила слезоточивый газ.Несколько десятков студентов с флагами Палестины и в платках-арафатках во вторник вечером столпились у входа в университет. Они скандировали лозунги: "Израиль, убирайся! Палестина не твоя!"; "Свободная Палестина!"; "Мы все дети Рафаха"; "Прекращение огня в Газе, немедленно!".Незадолго до этого студенты Института политических исследований (Sciences Po) в Париже также устроили акцию протеста, которую разогнала полиция.В последнее время во Франции набирают обороты студенческие акции в поддержку Палестины. Протестующие выражают недовольство политикой Парижа по поддержке Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа.

https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944535840.html

https://ria.ru/20240507/aktsiya-1944484140.html

https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html

париж

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Столкновения между полицией и участниками пропалестинской акции в Париже Полиция применила слезоточивый газ для разгона пропалестинской акции, организованной студентами около университета Сорбонна в Париже, сообщил корреспондент РИА Новости. Вскоре после начала манифестации ее участников стали окружать силовики. Полицейские в несколько рядов в полной экипировке наступали на группу протестующих, пытаясь вытеснить их с ведущей к университету улицы. 2024-05-07T21:46 true PT1M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, париж, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, франция