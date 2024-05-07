https://ria.ru/20240507/priluchnyy-1944411064.html

Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

Прилучный обжаловал решение суда по алиментам - РИА Новости, 07.05.2024

Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:13

2024-05-07T14:13

2024-05-07T14:24

шоубиз

происшествия

москва

павел прилучный

агата муцениеце

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В", - сказано в картотеке. В суде РИА Новости подтвердили подачу жалобы. "Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене",- сказал собеседник агентства.Ранее в инстанции сообщили, что иск бывшей супруги удовлетворили частично. Какова будет сумма выплат со стороны Прилучного, там не раскрыли, как и иных подробностей спора - разбирательство проходило в закрытом режиме. В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.

https://ria.ru/20240213/alimenty-1927174016.html

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