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Прилучный обжаловал решение суда по алиментам - РИА Новости, 07.05.2024
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14:13 07.05.2024 (обновлено: 14:24 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/priluchnyy-1944411064.html
Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
Прилучный обжаловал решение суда по алиментам - РИА Новости, 07.05.2024
Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:13
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павел прилучный
агата муцениеце
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В", - сказано в картотеке. В суде РИА Новости подтвердили подачу жалобы. "Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене",- сказал собеседник агентства.Ранее в инстанции сообщили, что иск бывшей супруги удовлетворили частично. Какова будет сумма выплат со стороны Прилучного, там не раскрыли, как и иных подробностей спора - разбирательство проходило в закрытом режиме. В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
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Шоубиз, Происшествия, Москва, Павел Прилучный, Агата Муцениеце
Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы по алиментам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПавел Прилучный
Павел Прилучный - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Павел Прилучный. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск его бывшей жены Агаты Муцениеце о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
«
"Зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П.В", - сказано в картотеке.
В суде РИА Новости подтвердили подачу жалобы. "Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене",- сказал собеседник агентства.
Ранее в инстанции сообщили, что иск бывшей супруги удовлетворили частично. Какова будет сумма выплат со стороны Прилучного, там не раскрыли, как и иных подробностей спора - разбирательство проходило в закрытом режиме.
В 2022 году актер женился на Зепюр Брутян. Весной прошлого года у них родился сын.
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ШоубизПроисшествияМоскваПавел ПрилучныйАгата Муцениеце
 
 
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