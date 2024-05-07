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В Ростове-на-Дону сторонника ИГ* приговорили к 17 годам колонии - РИА Новости, 07.05.2024
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18:05 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/prigovor-1944488504.html
В Ростове-на-Дону сторонника ИГ* приговорили к 17 годам колонии
В Ростове-на-Дону сторонника ИГ* приговорили к 17 годам колонии - РИА Новости, 07.05.2024
В Ростове-на-Дону сторонника ИГ* приговорили к 17 годам колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 17 лет колонии строгого режима стороннику запрещенной в РФ международной террористической организации... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:05
2024-05-07T18:05
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 17 лет колонии строгого режима стороннику запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) Фархаду Ахмадову, в том числе за содействие террористической деятельности, сообщили в пресс-службе суда. "Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Ахмадова Фархада Фуад Оглы… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении. Ахмадов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление), пунктом "а" части 2 статьи 205 (совершение теракта организованной группой по предварительному сговору), части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности ) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Суд установил, что в 2023 году Ахмадов, будучи сторонником запрещенной в России МТО "ИГ"*, пропагандировал деятельность этой организации, проводя беседы с рядом лиц, для которых размещал фото, видео и аудиофайлы о запрещенной "ИГ"* в групповом чате. Также он вел с ними переписку, склоняя к террористической деятельности. "Впоследствии подсудимый, находясь в городе Майкопе, вовлек одно из лиц в совершение террористического акта путем поджога транспортного средства, принадлежащего сотруднику МВД по Республике Адыгея. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог… был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в релизе. Приговор в отношении Ахмадова в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20240320/fsb-1934440407.html
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происшествия, россия, ростов-на-дону, майкоп, исламское государство*
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Майкоп, Исламское государство*
В Ростове-на-Дону сторонника ИГ* приговорили к 17 годам колонии

Суд в Ростове-на-Дону дал 17 лет колонии стороннику ИГ Фархаду Ахмадову

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая - РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил 17 лет колонии строгого режима стороннику запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"* (ИГ*) Фархаду Ахмадову, в том числе за содействие террористической деятельности, сообщили в пресс-службе суда.
"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Ахмадова Фархада Фуад Оглы… ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.
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Ахмадов обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление), пунктом "а" части 2 статьи 205 (совершение теракта организованной группой по предварительному сговору), части 1.1 статьи 205.1 (содействие террористической деятельности ) и части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
Суд установил, что в 2023 году Ахмадов, будучи сторонником запрещенной в России МТО "ИГ"*, пропагандировал деятельность этой организации, проводя беседы с рядом лиц, для которых размещал фото, видео и аудиофайлы о запрещенной "ИГ"* в групповом чате. Также он вел с ними переписку, склоняя к террористической деятельности.
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"Впоследствии подсудимый, находясь в городе Майкопе, вовлек одно из лиц в совершение террористического акта путем поджога транспортного средства, принадлежащего сотруднику МВД по Республике Адыгея. Однако довести свой преступный умысел до конца не смог… был задержан сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в релизе.
Приговор в отношении Ахмадова в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
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