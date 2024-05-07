https://ria.ru/20240507/prigovor-1944443443.html

Суд вынес приговор африканской студентке за танец возле Вечного огня

Суд вынес приговор африканской студентке за танец возле Вечного огня - РИА Новости, 07.05.2024

Суд вынес приговор африканской студентке за танец возле Вечного огня

Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к году условно африканскую студентку за оскорбительный танец возле Вечного огня в окружной столице, сообщила РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:56

2024-05-07T15:56

2024-05-07T15:56

происшествия

россия

ханты-мансийский автономный округ

замбия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Суд Ханты-Мансийского автономного округа приговорил к году условно африканскую студентку за оскорбительный танец возле Вечного огня в окружной столице, сообщила пресс-служба инстанции. По данным ведомства, 16 апреля 2022 года студентка местного вуза из Замбии Зиба Тионге выложила в Instagram* (сеть, запрещенная в России) видео, на котором она танцует тверк возле Вечного огня, сопроводив пост оскорбительной подписью. В отношении девушки было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма – осквернение символов воинской славы России). "Суд назначил Зибе Тионге наказание в виде лишения свободы сроком на один год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на один год. Наказание считать условным, с испытательным сроком на один год", – говорится в сообщении. Отмечается, что фигурантка ранее не была судима, свою вину не признала, однако извинилась за свой поступок. Также суд возложил на девушку обязанность иметь постоянное место жительства и учёбы, оставив ей меру пресечения – подписку о невыезде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240503/delo-1943760757.html

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происшествия, россия, ханты-мансийский автономный округ, замбия