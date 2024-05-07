Рейтинг@Mail.ru
Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/prigovor-1944420299.html
Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей
Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей - РИА Новости, 07.05.2024
Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей
Житель Кировского района Ленобласти приговорен к 9 годам лишения свободы за попытку взорвать соседей по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:39
2024-05-07T14:39
происшествия
жилье
россия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Житель Кировского района Ленобласти приговорен к 9 годам лишения свободы за попытку взорвать соседей по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2022 года фигурант заложил у себя дома в коммунальной квартире изготовленное им взрывное устройство, которое при дистанционном запуске не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия. Мотивом преступления послужила неприязнь к троим соседям по коммунальной квартире, а целью - их убийство, посчитал суд. "Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Местный житель признан виновным по трем статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц общеопасным способом), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) - 2 эпизода, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).
https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html
россия
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Россия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей

Жителю Ленинградской области дали 9 лет за попытку убить соседей по коммуналке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Житель Кировского района Ленобласти приговорен к 9 годам лишения свободы за попытку взорвать соседей по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2022 года фигурант заложил у себя дома в коммунальной квартире изготовленное им взрывное устройство, которое при дистанционном запуске не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия. Мотивом преступления послужила неприязнь к троим соседям по коммунальной квартире, а целью - их убийство, посчитал суд.
"Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
Местный житель признан виновным по трем статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц общеопасным способом), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) - 2 эпизода, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).
Нападение жителя Красноярска на бывшую жену - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
В Красноярске осудили мужчину, дважды пытавшегося убить бывшую жену
21 октября 2023, 07:12
 
ПроисшествияЖильеРоссияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала