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Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей

Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей - РИА Новости, 07.05.2024

Жителю Ленинградской области вынесли приговор за попытку взорвать соседей

Житель Кировского района Ленобласти приговорен к 9 годам лишения свободы за попытку взорвать соседей по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:39

2024-05-07T14:39

2024-05-07T14:39

происшествия

жилье

россия

ленинградская область

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Житель Кировского района Ленобласти приговорен к 9 годам лишения свободы за попытку взорвать соседей по коммунальной квартире, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. Следствием и судом установлено, что в конце февраля 2022 года фигурант заложил у себя дома в коммунальной квартире изготовленное им взрывное устройство, которое при дистанционном запуске не сработало. Взрывное устройство было обезврежено и изъято с места происшествия. Мотивом преступления послужила неприязнь к троим соседям по коммунальной квартире, а целью - их убийство, посчитал суд. "Суд приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. Местный житель признан виновным по трем статьям УК РФ - ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц общеопасным способом), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) - 2 эпизода, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

https://ria.ru/20231021/krasnoyarsk-1904291226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, россия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)