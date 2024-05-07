На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого
Двум жителям Камышлова дали 18 и 13 лет колонии за жестокое убийство знакомого
© Фото : Свердловский областной судСветлана Кириллова во время оглашения приговора в Свердловском областном суде
Светлана Кириллова во время оглашения приговора в Свердловском областном суде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 и 13 годам колонии жителей города Камышлова, которые избили и заживо сожгли своего знакомого, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным суда и регионального управления СК, в ночь на 17 июня 2023 года в Камышлове двое мужчин и женщина распивали на улице спиртное. Женщина поссорилась с одним из новых знакомых и предложила другому с тем расправиться. Мужчину избили ногами и брючным ремнём, а затем облили алкоголем и подожгли. Пострадавший скончался на месте. Следователи завели уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
"Светлане Кирилловой, инициатору убийства и активной участнице преступления, судом назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Александру Порошину – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении суда.