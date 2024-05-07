https://ria.ru/20240507/prigovor-1944317148.html

На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого

На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого - РИА Новости, 07.05.2024

На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого

Свердловский областной суд приговорил к 18 и 13 годам колонии жителей города Камышлова, которые избили и заживо сожгли своего знакомого, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:53

2024-05-07T10:53

2024-05-07T11:10

происшествия

камышлов

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 и 13 годам колонии жителей города Камышлова, которые избили и заживо сожгли своего знакомого, сообщает пресс-служба инстанции. По данным суда и регионального управления СК, в ночь на 17 июня 2023 года в Камышлове двое мужчин и женщина распивали на улице спиртное. Женщина поссорилась с одним из новых знакомых и предложила другому с тем расправиться. Мужчину избили ногами и брючным ремнём, а затем облили алкоголем и подожгли. Пострадавший скончался на месте. Следователи завели уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору. "Светлане Кирилловой, инициатору убийства и активной участнице преступления, судом назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Александру Порошину – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении суда.

https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html

камышлов

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камышлов, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область