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На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого - РИА Новости, 07.05.2024
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10:53 07.05.2024 (обновлено: 11:10 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/prigovor-1944317148.html
На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого
На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого - РИА Новости, 07.05.2024
На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого
Свердловский областной суд приговорил к 18 и 13 годам колонии жителей города Камышлова, которые избили и заживо сожгли своего знакомого, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:53
2024-05-07T11:10
происшествия
камышлов
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 и 13 годам колонии жителей города Камышлова, которые избили и заживо сожгли своего знакомого, сообщает пресс-служба инстанции. По данным суда и регионального управления СК, в ночь на 17 июня 2023 года в Камышлове двое мужчин и женщина распивали на улице спиртное. Женщина поссорилась с одним из новых знакомых и предложила другому с тем расправиться. Мужчину избили ногами и брючным ремнём, а затем облили алкоголем и подожгли. Пострадавший скончался на месте. Следователи завели уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору. "Светлане Кирилловой, инициатору убийства и активной участнице преступления, судом назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Александру Порошину – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении суда.
https://ria.ru/20240403/sud-1937579228.html
камышлов
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происшествия, камышлов, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Происшествия, Камышлов, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого

Двум жителям Камышлова дали 18 и 13 лет колонии за жестокое убийство знакомого

© Фото : Свердловский областной судСветлана Кириллова во время оглашения приговора в Свердловском областном суде
Светлана Кириллова во время оглашения приговора в Свердловском областном суде - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Свердловский областной суд
Светлана Кириллова во время оглашения приговора в Свердловском областном суде
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил к 18 и 13 годам колонии жителей города Камышлова, которые избили и заживо сожгли своего знакомого, сообщает пресс-служба инстанции.
По данным суда и регионального управления СК, в ночь на 17 июня 2023 года в Камышлове двое мужчин и женщина распивали на улице спиртное. Женщина поссорилась с одним из новых знакомых и предложила другому с тем расправиться. Мужчину избили ногами и брючным ремнём, а затем облили алкоголем и подожгли. Пострадавший скончался на месте. Следователи завели уголовное дело об убийстве с особой жестокостью, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
"Светлане Кирилловой, инициатору убийства и активной участнице преступления, судом назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на два года. Александру Порошину – 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – говорится в сообщении суда.
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ПроисшествияКамышловСледственный комитет России (СК РФ)Свердловская область
 
 
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